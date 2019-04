Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a Rocchetta al Volturno

ROCCHETTA AL VOLTURNO – Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sarà in Molise, sabato 6 aprile alle ore 10, per partecipare al convegno storico-militare ‘Monte Marrone 1944-75 anniversario della rinascita dell’Esercito Italiano’ che si svolgerà nelle sale del Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta a Volturno. A renderlo noto è il Senatore Fabrizo Ortis, portavoce M5S a Palazzo Madama e membro della Commissione Difesa.

“Un evento – scrive in una nota Ortis – cui ho inteso dare felicemente supporto plaudendo all’iniziativa dell’organizzazione museale, che ha ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica”.

“L’evento sarà anche occasione per ricordare e conoscere più a fondo la storia della nostra Regione, che tanto ha dato durante le Guerre Mondiali, e per sottolineare l’alto valore dell’Esercito Italiano, che da 75 anni si batte per difendere l’alto principio costituzionale secondo il quale l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.