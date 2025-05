Il Molise brilla al Premio Vassallo: il Petrone di Campobasso e lo Scarano di Trivento tra i vincitori

CAMPOBASSO – Due scuole molisane si affermano come autentiche protagoniste della V Edizione del Concorso Nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”: si tratta dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone” di Campobasso e dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento, premiati rispettivamente nella sezione letteraria e in quella musicale. Un risultato che non solo gratifica le comunità scolastiche coinvolte, ma rappresenta un segnale concreto dell’energia culturale che anima le scuole del Molise.

Alla “Petrone” la voce dei più piccoli si è fatta sentire con forza e sensibilità. Il racconto “Il Sindaco Pescatore e la giustizia miracolosa” ha ottenuto il Primo Premio della Giuria Tecnica, mentre “Il mondo che vorrei” ha conquistato il Primo Premio della Giuria Popolare, entrambi nella Sezione Letteraria riservata alla scuola primaria. Testi semplici ma profondi, capaci di interpretare con grazia e autenticità i valori che Angelo Vassallo ha incarnato: legalità, giustizia, rispetto per l’ambiente.

Parallelamente gli studenti del Liceo delle Scienze Applicate dell’I.O. “N. Scarano” di Trivento hanno conquistato la scena nella Sezione Musicale con “Una canzone per Angelo”, premiata con il Primo Premio della Giuria Popolare per le scuole secondarie di secondo grado. Un brano toccante, nato dal lavoro collettivo di una classe che ha trasformato un messaggio civico in un’esperienza sonora di grande impatto emotivo.

“La gioia per questi risultati è grande – commenta il dirigente scolastico prof. Giuseppe Natilli, che guida entrambi gli istituti premiati – ma ciò che più mi rende orgoglioso è il percorso fatto dai ragazzi e dai docenti. Queste vittorie sono la punta dell’iceberg di un lavoro quotidiano, paziente e appassionato. La scuola oggi più che mai ha il dovere di educare alla bellezza, alla responsabilità, all’impegno. E i nostri alunni, con questi elaborati, hanno dimostrato che ne sono perfettamente capaci.”

Natilli sottolinea l’importanza della continuità educativa tra livelli scolastici diversi: “Dalla scuola primaria al liceo, abbiamo cercato di dare significato alle parole ‘educazione civica’ attraverso l’arte, la scrittura, la musica. Il Premio Vassallo ci ha offerto un’occasione preziosa per riflettere insieme sui temi fondamentali del nostro tempo: l’ambiente, la legalità, la cittadinanza attiva.”

La cerimonia di premiazione, svoltasi il 24 maggio nella splendida cornice di Palazzo Valentini a Roma, ha riunito centinaia di studenti, docenti e dirigenti scolastici da tutta Italia, in un’atmosfera di festa, consapevolezza e memoria viva. Tra loro, gli alunni e i docenti del Molise hanno rappresentato con onore una regione spesso poco visibile, ma piena di vitalità e competenze.

“Angelo Vassallo – conclude Natilli – continua a parlarci con il suo esempio. Questo premio non è solo una targa o un riconoscimento, ma un invito a proseguire sulla strada dell’educazione al bene comune. E noi, come scuole, continueremo a farlo, con passione e con la forza delle idee.”

Le due scuole premiate ringraziano la Fondazione “Angelo Vassallo” e l’Associazione “Battiti di Pesca” per l’opportunità formativa offerta, e si preparano a proseguire il proprio cammino nel segno della cultura, dell’educazione e della cittadinanza responsabile.

Un Molise che non solo c’è, ma che fa Scuola.