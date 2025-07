Il Molise conquista il Giappone con artigianato, tradizioni e l’Uomo Cervo

Il pubblico giapponese partecipa con entusiasmo alla creazione di oggetti in rame, quadri di grano e tomboli. Applaudita anche l’orchestra del PNALM

OSAKA – Il Molise continua ad incantare il pubblico giapponese. Oggi ancora un ricco programma di eventi all’interno e all’esterno del padiglione. L’apertura della giornata è stata dedicata ai laboratori. Un’esperienza immersiva e di condivisione tra i nostri maestri dell’artigianato e visitatori dell’area Molise, “allievi per un giorno”.

In molti si sono cimentati nella creazione di un oggetto in rame, o di un piccolo quadro raffigurante il Molise e realizzato con i chicchi di grano. Hanno potuto conoscere il procedimento per la costruzione degli strumenti musicali tradizionali. I più coraggiosi si sono avventurati nella complessa orditura del tombolo tra fili e fuselli, grazie alla guida delle più esperte merlettaie.

A sorprendere e divertire il pubblico fuori dal padiglione l’esibizione delle maschere zoomorfe con “gl’cierv”, uno dei riti più significativi del Carnevale nella terra molisana che mette in scena la pantomima del cervo e della cerva, domati prima con il suo bastone e poi con le corde dal Martino, una maschera buona, fino all’arrivo del cacciatore che li uccide e gli rende la vita soffiando nelle orecchie e generando il loro risveglio.

Il pubblico ha assistito con entusiasmo anche all’esibizione dell’orchestra del Pnalm, Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise che ha portato in Giappone i suoni, i canti e l’identità culturale del nostro territorio.

Ancora in esposizione nell’area Molise per oggi e domani, l’artigianato con il rame di Agnone, i coltelli di Frosolone, il grano di Jelsi, i merletti di Isernia, lo scalpellino di Oratino e la zampogna di Scapoli.