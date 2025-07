Molise protagonista a Tokyo: cena di gala all’Ambasciata italiana

All’Ambasciata d’Italia a Tokyo, il Molise ha celebrato le sue eccellenze culinarie con una cena di gala firmata dagli chef Paglione e Minervini

TOKYO – Nell’ambito del programma di promozione della Regione Molise per Expo 2025 di Osaka, si è svolta ieri sera presso l’Ambasciata d’Italia a Tokyo, un’esclusiva cena di gala dedicata alle eccellenze enogastronomiche molisane.

Protagonisti della serata i sapori autentici del territorio, esaltati dal talento degli chef molisani Ermanno Paglione e Gaetano Minervini, della Federazione Italiana Cuochi – Sezione Molise, che hanno curato un menù speciale per rappresentare al meglio la tradizione culinaria della regione.

L’evento ha visto la partecipazione della delegazione istituzionale molisana, delle imprese del territorio e di numerose controparti asiatiche interessate a sviluppare collaborazioni economiche e progettualità condivise.

In primo piano, gli incontri bilaterali tra le imprese molisane e i potenziali partners asiatici, che si stanno rivelando il cuore pulsante di questa missione: opportunità concrete di attrazione di investimenti, accordi commerciali e apertura a nuovi mercati.

“L’evento di ieri sera presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo ha rappresentato un momento importante, non solo per celebrare un sentimento di amicizia e rispetto tra l’Italia e il Giappone – ha dichiarato Di Lucente – ma anche per condividere e valorizzare l’obiettivo principale della nostra partecipazione all’Expo di Osaka: creare una rete di contatti istituzionali e commerciali che possano portare investimenti ed economie nella nostra regione.

Oggi il Molise si presenta con competenza, visione e spirito di iniziativa. E più che mai, trova ascolto, interesse e rispetto. Per la riuscita della serata ci siamo affidati alla nostra tradizione enogastronomica, con piatti tipici, preparati da chef molisani.

Siamo convinti che l’Expo possa essere una straordinaria vetrina per mostrare il volto migliore del Molise – ha concluso – Speriamo che questo sia solo l’inizio di un dialogo sempre più vivo, profondo e fruttuoso tra il Molise e il Giappone”.