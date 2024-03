Il servizio pubblico della sanità in Molise torna attrattivo

CAMPOBASSO – L’inversione di rotta sulla partecipazione ai concorsi emanati dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l’assunzione di medici specialisti trova ulteriori conferme. In passato, infatti, molti Avvisi e bandi di concorso sono andati deserti, o non hanno raggiunto il numero di candidati richiesto.

Ora, invece, sembra che i medici abbiano ‘riscoperto’ il Sistema sanitario pubblico regionale. La dimostrazione arriva dall’adesione di 58 candidati alle prove concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 specialisti in Anestesia e Rianimazione, figure professionali di cui la Sanità molisana ha assoluto bisogno. Di questi, due hanno già conseguito la specializzazione, gli altri sono specializzandi.