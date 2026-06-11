Il Tar sospende la riforma delle guardie mediche in Molise

CAMPOBASSO – Il Tar del Molise ha sospeso la riforma delle guardie mediche che riduceva le sedi operative in regione da 44 a 16, riforma varata dalla struttura commissariale nei mesi scorsi e che sarebbe dovuta entrare in vigore nei prossimi giorni. Contro il provvedimento avevano presentato ricorso i sindaci di 20 Comuni della regione interessati dal taglio delle postazioni.

I giudici amministrativi ora hanno concesso la sospensiva e hanno fissato a novembre l’udienza di merito. “Quella di oggi è un’ottima notizia per i molisani, questa riforma – ha commentato la sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto, uno dei Comuni che hanno firmato il ricorso – taglia fuori i piccoli centri e le aree interne. Abbiamo vinto la prima battaglia, ora continueremo a difendere il diritto alla salute dei nostri cittadini con la stessa determinazione. La salute dei nostri concittadini non è in vendita”.