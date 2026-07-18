Eventi in Molise il 18 luglio: mostre d’arte, festival culturali, musica live, sagre e iniziative nei borghi

REGIONE – Oggi, sabato 18 luglio, Il Molise vive una giornata ricchissima di appuntamenti: mostre d’arte, festival culturali, concerti, sagre e iniziative nei borghi animano il territorio dal mare all’entroterra. Molisenews24.it ricorda che tra Termoli, Campobasso, Isernia e i centri più piccoli, il 18 luglio offre un cartellone che intreccia cultura, musica, tradizioni popolari e arte contemporanea, trasformando la regione in un mosaico di esperienze da scoprire fino a tarda sera.

GLI EVENTI DEL18 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Mostra su Vasilij Grossman – Termoli

“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Eventi culturali

Il Festival del Sarà – Dialoghi sul Futuro anima il centro di Termoli fino a domenica, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del Molise. Giornalisti, scrittori, economisti e figure istituzionali si confrontano sui grandi temi dell’attualità, trasformando la città in un laboratorio di idee aperto al pubblico. Un festival che mette al centro partecipazione, cittadinanza attiva e visioni sul domani.

Arte, tradizioni e borghi

A Guglionesi, il progetto Borgo Dipinto chiude la sua ultima giornata con un percorso immersivo tra pittura estemporanea, installazioni e musica. Largo Gianni e le vie del centro storico diventano una galleria a cielo aperto, confermando la vocazione artistica del borgo.

A Isernia, il Borgo del Merletto celebra l’antica tradizione del merletto a tombolo, un patrimonio artigianale che continua a raccontare la storia della città.

A Campomarino, la Regata di Santa Cristina porta in mare le contrade del paese per una sfida suggestiva e profondamente identitaria, in programma dalle 17 al Lido Miramare.

Concerti, festival musicali e grandi live

La musica attraversa il Molise con appuntamenti molto diversi tra loro. A Cantalupo nel Sannio, gli Stadio portano sul palco i loro successi storici in una serata pop-rock dedicata ai fan di ogni generazione.

A Rocchetta a Volturno, il Case Sparse Fest unisce natura e musica: alle 22 si esibiscono i 99 Posse, seguiti dal dj set di Danila Gipsy a mezzanotte. Durante il giorno, trekking e arrampicata completano l’esperienza.

A Sepino, nella cornice archeologica di Altilia, il pianista Ramin Bahrami propone il concerto “Un Piano per Sepino”, mentre un secondo appuntamento vede protagonista il celebre pianista canadese Jan Lisiecki, per una serata di grande musica classica immersa nella storia.

A Termoli, la Buskers Night trasforma il centro storico in un palcoscenico diffuso con acrobati, giocolieri, musicisti e performer di strada.

A Macchia d’Isernia, prende il via il Macchia Blues Festival, uno dei festival blues più longevi e importanti della regione, giunto alla sua trentesima edizione.

Sagre, enogastronomia e tradizioni popolari

La Notte Gialla di Coldiretti porta a Termoli il Villaggio delle eccellenze gastronomiche di Campagna Amica: Piazza Sant’Antonio diventa un percorso di degustazioni e prodotti locali, ideale per una serata sul mare all’insegna del cibo contadino autentico.

A Jelsi prende il via la storica Festa del Grano, uno degli eventi più sentiti del Molise, che proseguirà fino al 27 luglio con riti, tradizioni e celebrazioni popolari.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 Luglio

Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.

“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso