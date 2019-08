In Molise nasce Polis Sviluppo e Azione, avrà sede a Isernia

ISERNIA – Nasce Polis Sviluppo e Azione in Molise. “Si continua a navigare e oggi si approda in una Regione simbolo per il nostro Paese – recita una nota – Molti definiscono questa Regione, per la sua piccola estensione, fantasma ed invece è piena di meraviglie, di posti stupendi e incontaminati, e con tante energie da mettere in campo. Qui la natura la fa da padrona con paesaggi mozzafiato e paesi arroccati con tradizioni centenarie tutte da scoprire. Polis SA si vuole dare la possibilità di poter valorizzare le risorse del territorio, così come è riuscita a fare altrove, emersione”.

La responsabile di Polis Sa Molise sarà una delle anime più visionarie dell’associazione, Marianna Considerato, che, guidata dal portavoce nazionale di Polis SA, Mimmo Oliva, e da tutta la squadra che li affianca, proverà a creare le fondamenta per una nuova avventura in questa splendida realtà.

“Il nostro desiderio – aggiunge la nota – è quello di poter stringere nuovi rapporti con altre associazioni mettendo a disposizione le nostre piattaforme: Polis SA Magazine, Polis SA Edizioni, Re Polis SA Polis SA Consumatori, IGO (il nostro Istituto di ricerca). La sinergia e la collaborazione sono la base della nostra filosofia associativa”. La sede di Polis SA Molise sarà ad Isernia in via Bachelet 2. Per qualsiasi contatto sul territorio molisano la nostra mail è polissamolise@gmail.com.