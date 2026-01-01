Tradizionale ‘Ndocciata di Capodanno a Bagnoli del Trigno

La ’Ndocciata di Capodanno illumina Bagnoli del Trigno il 1° gennaio: presepe artistico, museo delle tradizioni, spettacolo pirotecnico

BAGNOLI DEL TRIGNO (IS) – Bagnoli del Trigno inaugura il nuovo anno con uno degli appuntamenti più suggestivi e identitari del Molise: la ’Ndocciata di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio nel cuore del borgo. Un evento che unisce spiritualità, tradizione e spettacolo, richiamando ogni anno visitatori da tutta la regione.

La giornata si apre alle ore 16:00 con la possibilità di visitare il Presepe Artistico più grande del Molise e il Museo delle Tradizioni, due luoghi simbolo della cultura bagnolese che raccontano, attraverso scenografie e oggetti d’epoca, la storia e l’identità del territorio.

A partire dalle 17:00, in via Chiesa, prende vita la ’Ndocciata: le grandi torce di legno, portate a spalla dai volontari bagnolesi, illuminano il borgo in un percorso carico di fascino e atmosfera. Ad accompagnare la sfilata ci sarà uno spettacolo pirotecnico-musicale, pensato per esaltare il ritmo e la potenza visiva delle ’ndocce.

Il programma prevede anche il Mercatino di Natale, con prodotti tipici e artigianato locale, e l’apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria Assunta, un’occasione per scoprire uno dei luoghi più rappresentativi del paese.

La ’Ndocciata di Capodanno a Bagnoli del Trigno si conferma così un appuntamento imperdibile per chi vuole vivere un inizio d’anno autentico, immerso nelle tradizioni più profonde del Molise.