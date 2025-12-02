Il Molise inaugura il nuovo viadotto sulla SP59, atteso da oltre 15 anni. Opera cruciale per aziende e famiglie

CAMPOBASSO – Nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre 2025 è stato inaugurato il nuovo viadotto sulla SP59, un’opera attesa da anni dalle comunità delle province di Campobasso e Isernia. La cerimonia ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che ha sottolineato l’importanza del progetto per il rilancio delle aree interne.

Il ponte sulla SP59 era interrotto dal 2006, causando gravi disagi soprattutto alle aziende agricole locali, costrette a fronteggiare difficoltà quotidiane nell’approvvigionamento delle materie prime. La mancanza di collegamenti efficienti ha penalizzato per oltre quindici anni famiglie e imprese del territorio.

Roberti ha ricordato come nel 2021 il sindaco di Salcito, Giovanni Galli, avesse segnalato la criticità. Nonostante il periodo complesso segnato dall’emergenza Covid, la Provincia di Campobasso ha individuato le risorse necessarie, avviato la progettazione e completato l’opera in soli quattro anni.

“Oggi restituiamo piena funzionalità a un’arteria fondamentale, consentendo alle aziende avicole e alle famiglie della zona di proseguire il proprio lavoro con serenità e senza ulteriori penalizzazioni. È un risultato concreto, frutto dell’impegno condiviso per il rilancio delle nostre comunità interne”, ha dichiarato Roberti.

Il nuovo viadotto sulla SP59 rappresenta un traguardo significativo per il Molise, restituendo alle comunità locali un’infrastruttura vitale e segnando un passo importante verso la valorizzazione e la crescita delle aree interne.