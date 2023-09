Incidente Sabino Esplodenti, Roberti: “Inaccettabile morire sul lavoro”

REGIONE – “Non è accettabile morire sul lavoro, bisogna aprire una seria e profonda riflessione sulla sicurezza per la quale nulla deve essere lasciato al caso e rispetto alla quale non devono esserci sconti per nessuno. È difficile trovare le parole dinanzi a simili tragedie, che sconvolgono la vita di intere famiglie, lasciando in chi resta sofferenze immani”.

È quanto affermato dal Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che esprime vicinanza alla comunità di Palata, “ferita da questa triste giornata per la scomparsa del caro Gianluca De Santis. Alla moglie, ai due figlioletti e all’intera famiglia giungano la vicinanza e le condoglianze mia e della Regione Molise”.