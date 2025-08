Incontro Auto d’Epoca a Petrella Tifernina e Campitello Matese 2025

La XXII edizione dell’evento “Incontro con le auto di ieri” porta il fascino delle auto storiche in Molise a Petrella Tifernina e Campitello Matese

PETRELLA TIFERNINA – La XXII^ edizione “Incontro con le auto di ieri” organizzata dall’Associazione Gruppo Auto Classiche “Il Sorpasso”, si terrà nei giorni 1-2-3 agosto. La manifestazione richiama, come da anni, tanti appassionati e curiosi che possono ammirare le bellissime auto storiche, di cui molte, provenienti da diverse regioni d’Italia. Anche quest’anno la manifestazione avrà quale scenario principale il pianoro di Campitello Matese, ma inserito in un più ampio raggio di azione.

In particolare nella mattinata di sabato 02 agosto gli equipaggi arriveranno a Petrella Tifernina, colorando con una sfilata il corso del paese e fermandosi in Piazza Umberto I, con accoglienza dell’Amministrazione Comunale. Per i partecipanti è prevista una visita alla maestosa chiesa chiesa di San Giorgio martire, una tra le più affascinanti ed importanti rappresentazioni dello stile romanico in Molise, a cura del gruppo “Accompagnatori Pietre Vive”, in capo all’Associazione Culturale San Giorgio martire.

Ancora una volta la manifestazione partendo dalla passione per le auto storiche arriva alla scoperta del territorio, attraverso l’accoglienza, la storia, l’arte e l’enogastronomia.

L’Associazione culturale Gruppo Auto Classiche “Il Sorpasso” nasce a Bojano (CB) nel Gennaio 2004, con l’intento di divulgare la passione, la storia, la cultura dell’Auto d’epoca. Preservare e tramandare nel tempo questi oggetti è importante perché ogni auto racchiude in sé un percorso umano fatto di conquiste sociali tecnologiche e scientifiche. Ogni auto è una rappresentazione materiale di pensieri e di capacità umane.