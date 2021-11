“Io promuovo il mio paese” torna il concorso dell’Aast

In questa nuova edizione, coinvolgerà le scuole, le associazioni e gruppi: dagli sportivi ad enogastronomici e senza limiti di età

TERMOLI – Riparte con molte novità il concorso dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo “Io promuovo il mio paese” dedicato alla promozione del territorio. Nella quinta edizione potranno partecipare le scuole primarie, gli Istituti superiori, le associazioni, gruppi in genere, singole persone senza limiti di età.

Si allarga, così, il progetto dell’Aast attraverso elaborati di studenti, giovani, adulti, artisti che potranno partecipare anche con poesie, racconti, disegni, slogan, un manifesto, video e, più in generale, un lavoro in grado di promuovere e valorizzare il proprio paese in ogni sua peculiarità. Per gli scolari, gli elaborati dovranno rispondere alla domanda: ”Perché una persona dovrebbe visitare il tuo paese nel tempo attuale?”.

L’iniziativa dell’Aast punta a riscoprire i luoghi più significativi, ad incentivare, anno dopo anno, il senso di appartenenza al proprio paese e l’attenzione sulle tematiche turistiche in un’ottica che guardi sempre di più alla tutela ambientale, alla valorizzazione dei tesori nascosti della propria terra.

I lavori dovranno pervenire: in digitale (formato jpg-fotografia in alta risoluzione) o in formato originale da consegnare presso la sede dell’Aast di Termoli, in Piazza Bega 42 – 86039 – Termoli entro le ore 12 del 28 febbraio 2022. L’iscrizione al concorso è gratuita e dovrà essere formalizzata entro e non oltre venerdì 10 dicembre prossimo, compilando un modulo di partecipazione ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica: aastcultura@gmail.com.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione di esperti nominati dall’Aast. Le opere premiate saranno quelle che, secondo la giuria, susciteranno maggiore interesse nel turista. Per le scuole vi saranno due categorie di premi: uno destinato alla classe ed uno all’alunno individuale che partecipa. Un diploma di merito sarà consegnato a tutti i docenti e classi partecipanti ed i lavori saranno esposti e proiettati presso la sede della premiazione che sarà comunicata successivamente. Per le altre categorie i vincitori otterranno un weekend a Termoli in una delle attività sponsorizzate.

Tutti i lavori pervenuti saranno pubblicati sul sito dell’Aast e del Distretto turistico “Molise Orientale”.