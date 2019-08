Irene Grandi in concerto a Termoli, la probabile scaletta

TERMOLI – Stasera alle 21,30 Irene Grandi si esibirà al porto di Termoli per un concerto a ingresso gratuito che chiuderà le festività in onore di San Basso. Sarà l’unica tappa molisana del tour estivo legato a “Grandissimo”, greatest hits uscito lo scorso 31 maggio per festeggiare i 25 anni di carriera della cantante toscana.

Nell’album, suddiviso in tre sezioni, figurano molti ospiti: Loredana Berté, Fiorella Mannoia, Stefano Bollani, Levante, Carmen Consoli e Sananda Maitreya. Una parte di “Grandissimo” è “Inedita” perché contiene 5 brani inediti, un’altra si intitola “Insieme” perché consiste in una serie di duetti acustici, e poi c’è la “A.Live” con le versioni elettriche di alcuni dei brani più famosi di Irene.

Capitolo 0 – “Inedita”

Lontano da me Quel raggio nella notte I passi dell’amore Sono qui per te Accesa

Capitolo 1 – “Insieme”

Time Is on My Side (feat. Sananda Maitreya) Alle porte del sogno (feat. Carmen Consoli) Un vento senza nome (feat. Fiorella Mannoia) Amore amore amore amore (feat. Stefano Bollani) La tua ragazza sempre (feat. Loredana Bertè) Un motivo maledetto (feat. Levante)

Capitolo 2 – “A-Live”

Lasciala andare La cometa di Halley Prima di partire per un lungo viaggio Bruci la città Bum Bum

Vediamo adesso la probabile scaletta del concerto di Irene Grandi a Termoli questa sera, 5 agosto:

Prima di partire per un lungo viaggio

La cometa di Halley

Alle porte del sogno

Un vento senza nome

Ma

Non resisto

Mille

In vacanza da una vita

Un motivo maledetto

Eccezionale

The Man Who Sold the World (omaggio David Bowie)

Bruci la città

La tua ragazza sempre

Lasciala andare

Bis

Se mi vuoi

Stato di gratitudine

Bum bum