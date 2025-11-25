Isernia: al via il progetto consumo responsabile

Il 27 novembre all’ISIS Fermi-Mattei di Isernia la Rete delle Sartorie Sociali avvia il progetto sul consumo responsabile

ISERNIA – La Rete delle Sartorie Sociali avvia ufficialmente il percorso di sensibilizzazione sui modelli di consumo e produzione responsabile, nato a Termoli presso la sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise. L’iniziativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale del Molise, intende portare nelle scuole un messaggio chiaro: la moda può e deve essere sostenibile, inclusiva e rispettosa dei diritti.

La prima tappa si terrà giovedì 27 novembre 2025, dalle ore 9.00, presso l’Auditorium dell’ISIS Fermi-Mattei di Isernia, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico e del corpo docente.

L’incontro si inserisce nel contesto della campagna europea “ReSet the Trend – Make Fast Fashion Out of Fashion”, promossa dalla Commissione Europea, che invita a riflettere sui costi reali del consumo veloce. Mentre il “Black Friday” spinge milioni di persone verso acquisti rapidi e sconti facili, cresce la consapevolezza degli impatti ambientali e sociali del fast fashion: montagne di capi poco indossati destinati alle discariche, produzioni a basso costo che comprimono diritti e salari, controlli ambientali ridotti.

Durante l’incontro saranno analizzati:

l’insostenibilità del settore moda e la mappa globale delle lavorazioni tessili;

le sfide del sistema manifatturiero italiano;

il ruolo decisivo del consumatore, che con ogni acquisto può premiare imprese virtuose e sostenere un modello economico equo e inclusivo.

Le Sartorie Sociali saranno presentate come esempio concreto di un approccio che unisce artigianato, sostenibilità e inclusione. La riflessione si legherà ai principi dell’Agenda 2030, dell’Economia civile e della Costituzione italiana, richiamando – come ricordato dal Presidente Mattarella – la necessità di uno sviluppo umano, economico, sociale ed ecologico insieme.