ISERNIA – Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli dei Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare finalizzati a garantire il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.

In tale ambito, i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale hanno denunciato una coppia per aver realizzato su un terreno di loro proprietà, un garage in assenza del permesso per costruire e dell’autorizzazione sismica.

L’opera abusiva consiste in una struttura in blocchetti di tufo poggiato su piattaforma in cemento. Per la coppia è scattata quindi la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.