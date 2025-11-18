Isernia: inaugurato OrientaMolì, il progetto regionale per l’orientamento dei giovani molisani

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia inaugurato OrientaMolì, progetto della Regione Molise per l’orientamento formativo e professionale dei giovani, attivo fino al 20 novembre

ISERNIA – È stato inaugurato questa mattina, presso l’Auditorium Unità d’Italia, il progetto regionale OrientaMolì, dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani molisani. L’iniziativa è promossa dalla Regione Molise – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Università, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.

All’apertura ufficiale hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Roberti e il consigliere regionale con delega all’Istruzione e Formazione Roberto Di Baggio, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto per accompagnare gli studenti nelle scelte post-diploma e rafforzare il legame tra scuola, università, ITS, enti di formazione e imprese.

«OrientaMolì rappresenta un investimento concreto sui nostri ragazzi» – ha dichiarato Roberti – «Offriamo strumenti e occasioni di confronto per scelte consapevoli, creando un ponte stabile tra istruzione e mondo del lavoro».

Di Baggio ha rimarcato l’importanza della sinergia tra istituzioni e sistema formativo: «La sfida educativa riguarda tutta la comunità. OrientaMolì è un tassello fondamentale per rafforzare competenze e offrire opportunità reali di crescita personale e professionale».

Il Salone dell’Orientamento, in programma fino al 20 novembre, propone attività e spazi dedicati agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori del Molise:

Galleria Multimediale delle Università Italiane (piattaforma OrientaSmart)

(piattaforma OrientaSmart) Spazi espositivi formativi di ITS ed enti accreditati

di ITS ed enti accreditati Laboratori di Orientamento Attivo basati su Sorprendo

basati su Sorprendo Sportello JobMate per il dialogo tra giovani e imprese

per il dialogo tra giovani e imprese New Generation Talks con professionisti, imprenditori e rappresentanti istituzionali

Domani, 19 novembre, è previsto lo spettacolo divulgativo del prof. Vincenzo Schettini, noto come La fisica che ci piace, dal titolo “La scelta che ci piace”, con due repliche alle ore 10 e alle ore 12.