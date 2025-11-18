Isernia: inaugurato OrientaMolì, il progetto regionale per l’orientamento dei giovani molisani

All’Auditorium Unità d’Italia di Isernia inaugurato OrientaMolì, progetto della Regione Molise per l’orientamento formativo e professionale dei giovani, attivo fino al 20 novembre
ISERNIA – È stato inaugurato questa mattina, presso l’Auditorium Unità d’Italia, il progetto regionale OrientaMolì, dedicato all’orientamento formativo e professionale dei giovani molisani. L’iniziativa è promossa dalla Regione Molise – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Università, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise.
All’apertura ufficiale hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Roberti e il consigliere regionale con delega all’Istruzione e Formazione Roberto Di Baggio, che hanno sottolineato il valore strategico del progetto per accompagnare gli studenti nelle scelte post-diploma e rafforzare il legame tra scuola, università, ITS, enti di formazione e imprese.
«OrientaMolì rappresenta un investimento concreto sui nostri ragazzi» – ha dichiarato Roberti – «Offriamo strumenti e occasioni di confronto per scelte consapevoli, creando un ponte stabile tra istruzione e mondo del lavoro».
Di Baggio ha rimarcato l’importanza della sinergia tra istituzioni e sistema formativo: «La sfida educativa riguarda tutta la comunità. OrientaMolì è un tassello fondamentale per rafforzare competenze e offrire opportunità reali di crescita personale e professionale».
Il Salone dell’Orientamento, in programma fino al 20 novembre, propone attività e spazi dedicati agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori del Molise:
- Galleria Multimediale delle Università Italiane (piattaforma OrientaSmart)
- Spazi espositivi formativi di ITS ed enti accreditati
- Laboratori di Orientamento Attivo basati su Sorprendo
- Sportello JobMate per il dialogo tra giovani e imprese
- New Generation Talks con professionisti, imprenditori e rappresentanti istituzionali
Domani, 19 novembre, è previsto lo spettacolo divulgativo del prof. Vincenzo Schettini, noto come La fisica che ci piace, dal titolo “La scelta che ci piace”, con due repliche alle ore 10 e alle ore 12.