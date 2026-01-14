Isernia, operazione “Ghost Residence”: accertati oltre 1 milione di euro di danni erariali

La Guardia di Finanza di Isernia scopre irregolarità nella gestione dei sussidi sociali: 41 funzionari coinvolti e danni erariali per oltre 1 milione di euro nell’operazione “Ghost Residence”

ISERNIA – Un danno erariale superiore al milione di euro e 41 funzionari pubblici coinvolti: è il bilancio dell’operazione “Ghost Residence”, condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia sotto il coordinamento della Procura Regionale della Corte dei Conti per il Molise. L’attività rientra in un più ampio piano di tutela della spesa pubblica e rappresenta, per metodologia e ampiezza, un caso unico nel panorama nazionale.

L’indagine ha riguardato la gestione dei sussidi economici di inclusione sociale erogati dallo Stato. Attraverso l’analisi della documentazione acquisita presso 28 Comuni e l’incrocio dei dati con banche dati pubbliche e private, i finanzieri hanno individuato irregolarità nei controlli, omissioni amministrative e indebite percezioni di benefici non spettanti. Il danno erariale complessivo è stato quantificato in 1.057.532 euro.

Parallelamente, sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Isernia 27 persone ritenute responsabili di aver percepito illecitamente il sussidio per un totale di 161.546 euro. Le verifiche hanno inoltre impedito ulteriori erogazioni indebite per 138.372 euro.

L’aspetto innovativo dell’operazione risiede nell’aver concentrato l’attenzione non solo sui beneficiari irregolari, ma anche sui soggetti pubblici che avrebbero dovuto verificare i requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza e vigilare sulla correttezza delle erogazioni. Un approccio investigativo che punta a responsabilizzare l’intera filiera amministrativa.

La Guardia di Finanza sottolinea come “Ghost Residence” si inserisca nel quadro della vigilanza sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, confermando l’impegno dell’Autorità giudiziaria contabile e del Corpo nel contrasto agli sprechi e alle inefficienze, a tutela dei cittadini e della legalità economico‑finanziaria.

Immagine di repertorio