Isernia, turismo sociale e servizio termale 2023: come fare domanda

ISERNIA – L’Ambito Territoriale Sociale di Isernia organizza più cicli di cure termali per un periodo di 12 giorni, esclusa la domenica, nel periodo dal 28 agosto al 29 settembre, con la possibilità di fruire di prestazioni e trattamenti termali a Castelforte (Lt) presso l’Hotel Terme Sant’Egidio.

Le turnazioni verranno stabilite in seguito all’acquisizione delle istanze e al raggiungimento di un numero minimo di 45 partecipanti per gruppo.

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei 24 Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale di Isernia (Bagnoli del Trigno, Cantalupo, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Chiauci, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Miranda, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Roccamandolfi, Roccasicura, Sant’Agapito, Sant’Elena Sannita, Santa Maria del Molise e Sessano del Molise) e prevede:

1) il trasporto giornaliero in pullman gratuito;

2) la visita medica di accettazione per le cure, che verrà effettuata dallo Stabilimento Termale, e il controllo medico durante tutto il ciclo di cure.

Gli interessati potranno presentare una sola istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione di seguito elencata:

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

b) prescrizione medica rilasciata dal proprio medico di Medicina Generale, che costituisce titolo valido per un ciclo di terapie termali gratuite, salvo normativa specifica sui ticket, che prevede un costo a carico del cittadino di € 50,oo per i non esenti ed € 3,10 per i parzialmente esenti.

L’istanza di partecipazione, unitamente a tutti gli allegati, dovrà essere consegnata al Comune di residenza entro e non oltre il 30 giugno prossimo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda allegato all’avviso pubblico, reperibile sul sito web dell’Ambito e del Comune di Isernia.

Si aggiunge, altresì, che è possibile usufruire:

1) di ulteriori cure e trattamenti integrativi, oltre a quelli prescritti e non convenzionati, con sconto del 20%;

2) dell’accesso alle piscine che prevede un costo giornaliero di € 5,oo oppure, in alternativa, un abbonamento per 12 ingressi a un costo totale di € 30,oo.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano, al seguente recapito telefonico 0865/449238.