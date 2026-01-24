Istituita all’ospedale di Isernia la struttura Day e Week surgery

ISERNIA – I commissari alla sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, con proprio decreto hanno istituito nell’ospedale Veneziale di Isernia la struttura semplice dipartimentale di Day e Week surgery incardinata nel dipartimento strutturale chirurgico. Nel provvedimento è prevista un’articolazione Hub e Spoke. L’ospedale di Isernia, struttura Hub, avrà una dotazione di 4 posti letto, i centri Spoke sono stati individuati negli ospedali di comunità di Larino e Venafro, mentre per l’ospedale di zona disagiata di Agnone è prevista una dotazione di 2 posti letto.

Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’analisi del contesto regionale “che ha evidenziato una significativa mobilità passiva per casistiche chirurgiche a bassa-media intensità, anche in ragione della non piena articolazione territoriale dell’offerta, della disomogenea integrazione ospedale-territorio e della mancanza di una specifica struttura dedicata”. Inoltre è finalizzato “a incrementare l’offerta, ridurre i tempi di attesa, contrastare la mobilità passiva, promuovere la presa in carico multidisciplinare”.