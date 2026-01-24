Cgia, in Molise operai e impiegati del settore privato sempre più anziani

CAMPOBASSO – In Molise il ricambio generazionale nel mercato del lavoro continua a segnare il passo. Nuove conferme arrivano dalla Cgia di Mestre che ha elaborato, su dati Inps 2024, i numeri dei dipendenti nel settore privato per classe d’età, esclusi quelli dell’agricoltura. Da questa analisi emerge che il Molise, subito dopo la Basilicata, è la regione con più ‘anziani’.

Su un totale di 62.559 lavoratori, 21.428 sono over 50, il 34,3%, con un’età media che si attesta a quasi 43 anni. A livello provinciale Isernia si colloca all’11esimo posto: su 17.283 lavoratori, 6.124 sono over 50, il 35,4% del totale, mentre in quella di Campobasso, 26esimo posto in graduatoria, su 45.276 dipendenti, 15.304 pari al 33,8% sono over 50.