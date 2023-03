Jamme Bbelle torna a Guglionesi con il teatro dialettale

Domenica 19 marzo, alle 18, in scena lo spettacolo del ‘Teatro Comico degli Abruzzi’ di Agnone in programma al Fulvio

GUGLIONESI – Franca, una donna che vive nel caos e non conosce l’ordine, ha un appartamento al quarto piano di una palazzina in centro città. La vita della padrona di casa, lasciata dal marito per il vizio del gioco, viene rivoluzionata dalla necessità della sua amica Dora, maniaca dell’ordine, di chiederle ospitalità. Una convivenza alquanto difficile, sicuramente ricca di situazioni spassose e quasi surreali che coinvolgono altre amiche, mariti e amanti veri e presunti, tra passioni, rivalità, pettegolezzi e gelosie…

L’ennesima commedia targata Jamme Bbelle, in programma domenica 19 marzo presso il teatro Fulvio di Guglionesi, diverte oltre che per la presenza di battute in sei dialetti differenti, anche per il fatto che si tratta di una comicità corale al femminile, inconsueta nel panorama teatrale nazionale.

Sul palco la pluripremiata associazione ‘Teatro Comico degli “Abruzzi’ di Agnone, composta da ben 30 elementi, che intende promuovere il dialetto tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese attraverso l’espressione teatrale. Il nome vuole ricordare e celebrare le due regioni, Abruzzo e Molise, come una unica realtà di usi e costumi.