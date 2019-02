Kareem Hatem Mersal terzo posto ai Campionati U20 indoor

ANCONA – Kareem Hatem Mersal, atleta della VV Management asd di Isernia, ha conquistato ad Ancona il terzo posto ai Campionati italiani indoor under 20 di Atletica Leggera nel Salto in Lungo con la misura di 7,35 metri. Grande conferma dell’atleta italo-egiziano a conferma del 7.38 della settimana scorsa.

Alla sua seconda gara nella categoria under 20, nella quale Kareem salterà anche nel 2020, ha confermato le sue enormi qualità venendo battuto solo dal Veneto Fabio Pagan con la misura di 7,54 e del campano Marasco con 7,42, all’ultimo salto, entrambi un anno più grandi di Mersal.

Grande gioia da parte del padre nonché allenatore di Kareem, Hatem Mersal, ex atleta mondiale e olimpico nel salto in lungo. La società VV Management è estremamente felice di portare in alto i colori di Isernia e del Molise in giro per l’italia e nel mondo. Prossimo appuntamento i Campionati italiani under 20 outdoor di Rieti il 7 Giugno.