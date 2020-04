La cantautrice Vicky Iannacone lancia una raccolta fondi per sostenere i medici molisani

TORELLA DEL SANNIO – La cantautrice Vicky Iannacone (foto) di Torella del Sannio lancia una raccolta fondi per sostenere i medici molisani.

Vari artisti, tra cui l’ex cantante degli Sugarfree Alfio Consoli e la speaker di Radio Zeta Vanessa Grey, hanno inciso la canzone “Cosa non ti torna (fai la differenza)”, scritta da Vicky, per raccogliere appunto soldi in favore degli operatori sanitari della regione Molise che sono in prima linea durante questa emergenza da Covid-19.

Si può donare sul conto corrente dell’OMCeO di Campobasso a questo Iban: IT 23Y0526279748MN0990680750. È stato anche realizzato un video, a cura di Katia Grosso, mentre il brano è stato suonato dai musicisti Antonio Allegro: Chitarre, Paolo Grillo: Basso e Batterie. Qui di seguito è possibile visualizzare il filmato: https://youtu.be/DULKRTZc6P0.