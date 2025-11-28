La FIB Molise celebra i suoi campioni: premi e riconoscimenti a Ripalimosani

Alla Bocciofila Morgione di Ripalimosani la FIB Molise ha premiato atleti e società protagonisti ai Campionati Italiani 2025, celebrando risultati sportivi e la nomina del presidente Giuseppe Formato a Coordinatore d’Area Centro della Federbocce

RIPALIMOSANI – La Federazione Italiana Bocce Molise ha celebrato i suoi campioni in una serata intensa e ricca di emozione ospitata dalla Bocciofila Morgione di Ripalimosani. L’evento ha reso omaggio agli atleti e alle società distintisi ai Campionati Italiani 2025, ribadendo la vitalità di un settore in costante crescita.

La cerimonia è stata anche l’occasione per riconoscere ufficialmente la recente nomina del presidente regionale Giuseppe Formato a Coordinatore d’Area Centro della Federazione Italiana Bocce per il quadriennio 2025-2028, incarico prestigioso che premia il lavoro svolto e il ruolo sempre più rilevante del Molise nel panorama nazionale.

Premiati della serata

Mauro Piacente (AVIS Campobasso) : leader assoluto del ranking nazionale Sitting paralimpico e bronzo ai Campionati Italiani in coppia con Pasquale Evangelista.

Pasquale Evangelista (AVIS Campobasso) : terzo posto ai Campionati Italiani Sitting paralimpici.

: terzo posto ai Campionati Italiani Sitting paralimpici. Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo) : terzo posto ai Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C 2025.

: terzo posto ai Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C 2025. Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo) : quinto posto agli stessi Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C.

: quinto posto agli stessi Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C. Miriam Cicolella (Morgione Ripalimosani) : quinta al Campionato Italiano Juniores Under 15 nel Tiro di Precisione.

: quinta al Campionato Italiano Juniores Under 15 nel Tiro di Precisione. Grazia Lanzillo (La Torre Vinchiaturo) : terzo posto ai Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C 2024.

: terzo posto ai Campionati Italiani femminili Individuale Categoria C 2024. La Torre Vinchiaturo ladies : quinte al Campionato Italiano di Società Femminile 2025.

: quinte al Campionato Italiano di Società Femminile 2025. Giuliano D’Alessandro (Morgione Ripalimosani): atleta con il maggior numero di punti nelle classifiche regionali 2025.

Un momento particolarmente toccante è stato il festeggiamento di Giovanni Di Iorio della Bocciofila Frosolonese, che il 7 novembre ha compiuto 88 anni, esempio luminoso di passione e longevità sportiva.

Dichiarazioni

Il presidente Giuseppe Formato ha commentato: “Questa premiazione rappresenta un orgoglio per tutto il Molise boccistico. I risultati ottenuti dimostrano il valore del lavoro svolto dalle società, dai tecnici e dalle famiglie. Essere stato nominato Coordinatore d’Area Centro della Federbocce è un onore che condivido con l’intero movimento regionale. Continueremo a lavorare con serietà e passione per far crescere ancora di più le nostre realtà. La FIB Molise ha voluto non solo premiare risultati sportivi, ma anche celebrare il senso di appartenenza e il valore umano che caratterizzano il mondo delle bocce regionali”.