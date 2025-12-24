La Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie

CAMPOBASSO – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie – periodo in cui la domanda di prodotti ittici registra un sensibile incremento – la Guardia Costiera ha avviato l’operazione complessa nazionale denominata “Fish_Net”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura del prodotto in mare, fino alla sua distribuzione al consumatore finale. L’iniziativa, in linea con il “Piano Operativo Annuale” dei controlli definito nell’ambito della Cabina di Regia istituita presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nasce dalla necessità di garantire prodotti sicuri e tracciabili, tutelando sia l’ambiente marino, che gli operatori del settore rispettosi delle regole e, ovviamente, i cittadini consentendo loro di effettuare scelte di acquisto realmente consapevoli.

Un impegno – questo – che, oggi, assume un valore ancora più significativo, alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco. In questo quadro, il monitoraggio della filiera ittica e la tutela delle risorse marine rappresentano un presidio di legalità ed allo stesso tempo, contribuiscono direttamente alla protezione e alla valorizzazione di un patrimonio culturale, riconosciuto a livello internazionale. Garantire che i prodotti di mare siano sostenibili, tracciabili e conformi alle normative, significa, infatti, rafforzare l’eccellenza di un sistema gastronomico che, oggi, appartiene all’umanità intera.

Per quanto riguarda il Molise, nella provincia di Campobasso, durante un’attività di controllo presso un grossista di prodotti ittici, gli ispettori pesca hanno proceduto al sequestro cautelare di circa 600 kg di prodotto ittico congelato. Il prodotto, costituito da diverse specie ittiche, e prossimo alla scadenza era detenuto per la successiva commercializzazione, in violazione delle vigenti normative di settore, per cui è stata applicata la sanzione prevista di 2.000 euro.