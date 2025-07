“La Moto” di Giampetruzzi: il Molise debutta alla Settimana della Critica di Venezia

Girato tra Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno, il corto “La Moto” sarà presentato alla 40ª Settimana della Critica. Un’occasione di rilievo per il cinema molisano

CASTEL SAN VINCENZO – Un breve film, “La Moto”, girato tra i comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno, sarà presente alla 40ª Settimana Internazionale della Critica, sezione parallela alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025). La Moto, del regista campobassano Matteo Giampetruzzi, racconta una storia di “iniziazione e scoperta”.

Luca, un ragazzo timido e solitario, è attratto da Valerio, più grande di lui, spavaldo e appassionato di motociclette. In 20 minuti, senza dialoghi, il film cattura “il turbamento e la vulnerabilità” che accompagna il passaggio tra l’adolescenza e l’età adulta. Segue il giovane protagonista, interpretato da Lorenzo Cutillo (anch’esso molisano, di Campomarino), nel corso di un’estate tra le montagne dell’Appennino, in un percorso “alla scoperta si sé e della violenza che lo circonda. Il film si arricchisce del contributo dell’attore co-protagonista, Francesco Filpa, e della professionalità della troupe internazionale che vi ha partecipato, mettendo gratuitamente a disposizione gran parte delle attrezzature per le riprese e sostenendo il progetto dalle sue prime fasi, dopo che Giampetruzzi ha vinto un “pitch” durante l’Odense Film Festival del 2022.

Tra i membri della troupe altri due molisani: David Santangelo, art director che ha curato la scenografia, costumi e trucco, e Valentina Pietrarca, aiuto regista. Le riprese si sono svolte a fine agosto 2024 interamente nei territori dei comuni di Castel San Vincenzo e Rocchetta a Volturno, con il primo a fare da base principale per la troupe. A Castel San Vincenzo, infatti, si sono svolte molte delle riprese del cortometraggio, con location particolari realizzate tra alcuni dei vicoli più caratteristici del paese con lo sfondo suggestivo delle Mainarde, ma anche riprese in ambienti interni scelti precedentemente dalla troupe.

“Si è trattato di un bel momento di promozione turistica per i nostri territori – ha commentato il sindaco Marisa Margiotta – e siamo lieti di aver contribuito alla realizzazione di questa interessante pellicola che vede impegnati, ai massimi livelli, alcuni nostri corregionali. Alla troupe ed alla produzione facciamo un grande in bocca – conclude Margiotta – per questo impostante appuntamento alla 40ª Settimana Internazionale della Critica”.