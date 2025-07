Domenica 3 agosto a Castelnuovo al Volturno, una giornata tra natura, tornei e musica con “Boccia & Sboccia”. Movimento, gioco e benessere per tutte le età

ROCCHETTA AL VOLTURNO – Dopo il successo della prima edizione, l’associazione MIA, con il patrocinio del Comune di Rocchetta a Volturno, presenta la seconda edizione di “Boccia & Sboccia”, in programma domenica 3 agosto 2025. Un’intera giornata dedicata al benessere, alla partecipazione attiva e allo sport per tutte le età, in uno dei borghi più suggestivi del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Si parte alle 10:00 da Piazza Roma, a Castelnuovo al Volturno, con attività all’aria aperta pensate per promuovere il movimento dolce e la connessione con la natura: – Passeggiata guidata con Francesco “Cammina Mainarde” – Allenamento dolce con Antonio – Prove di arrampicata a cura di “Innatura” – Percorsi di equilibrio con Nicola di “Casa Equilibrio”.

A seguire, pranzo sociale e, nel pomeriggio, spazio al gioco: – Torneo di bocce (10–99 anni) – Torneo di calcio a 5 (fino a 14 anni). Dalle 17:00, il campo sportivo di Castelnuovo si animerà con sport, musica e socialità, accompagnati da un aperitivo musicale presso Pizzeria 9/34.

“Boccia & Sboccia è nato come un evento semplice ma ricco di significato: vogliamo rimettere in movimento il corpo, le relazioni e il territorio. È il nostro modo di coltivare benessere e partecipazione attiva” – dichiarano le promotrici dell’associazione MIA.

Info e prenotazioni: Milena 339.1165568 – Irene 328.9247358 Torneo di calcio: Yari 380.8604624