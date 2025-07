Il 30 luglio una serie di eventi tra Duronia, Campomarino, Larino, Montenero di Bisaccia e Termoli, regalerà emozioni sotto le stelle

REGIONE – Mercoledì 30 luglio il Molise si accende di cultura e spettacolo. Molisenews24.it consiglia a Duronia prende vita il simposio “Donne d’Acciaio”, dove la scultura incontra memoria e creatività al femminile. A Campomarino si festeggia l’identità italo-americana con la vivace Festa della Filitalia International. Larino ospita la prima rassegna “Visioni ritrovate”, che trasforma l’Atrio di Palazzo Ducale in una sala cinematografica sotto le stelle. Montenero di Bisaccia si scalda con la voce intensa di Antonello Persico, che rende omaggio a Fabrizio de Andrè in “All’ombra dell’ultimo sole”. E per gli amanti della musica funky, l’Arena del Mare di Termoli vibra al ritmo travolgente della Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay.

GLI EVENTI DEL 30 LUGLIO

Simposio “Donne d’Acciaio” a Duronia: arte, memoria e scultura (fino al 1 agosto).

Festa della Filitalia International in Largo Santa Maria a Mare a Campomarino.

Visioni ritrovate – 1^ Rassegna di cinema a Larino nell’Atrio di Palazzo Ducale a Larino.

“All’ombra dell’ultimo sole” – Antonello Persico canta Fabrizio de Andrè in Piazza Giovanni XXIII a Montenero di Bisaccia.

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay all’Arena del Mare di Termoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

Stefano Di Martino in “Meglio stasera” all’Arena del Mare di Termoli.

La notte delle stelle a Petacciato.

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

3 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

13 agosto

Festival del Folklore a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.