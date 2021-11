“La Pandemia in atto” esito dell’incontro a Palazzo Gil

CAMPOBASSO – “La Pandemia in atto: riflessioni tra scienza e conoscenza” è stato il tema del confronto che avuto luogo in serata presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso. L’evento è stato organizzato dal Comitato scientifico per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 della Regione Molise e dal Rotary Club di Campobasso.

Ospite d’onore, il professor Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, la cui autorevole testimonianza ha polarizzato l’attenzione dei presenti. È stato intervistato dal professor Giancarlo Ripabelli, coordinatore del Comitato scientifico della Regione Molise.

Nel suo intervento, il presidente Toma si è soffermato sulla campagna vaccinale in Molise: circa 500mila le vaccinazioni complessive fatte (1° e 2° dose), quasi 40mila le terze dosi già inoculate. Un programma d’immunizzazione, per come è stato immaginato e messo in campo, che ha dato e continua a produrre effetti positivi.

Il governatore, però, ha invitato a non abbassare la guardia. I vaccini, il distanziamento e tutte le regole necessarie sono il vero argine al dilagare della pandemia che, negli ultimi tempi, sta evidenziando fenomeni di recrudescenza.