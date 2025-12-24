La Regione Molise potenzia le attività di screening oncologici

CAMPOBASSO – La Regione Molise ha avviato le procedure per potenziare le attività di screening oncologici attraverso l’utilizzo di personale da dedicare anche all’Unità mobile. L’intervento, per un importo di 600mila euro, è finanziato dal Programma nazionale equità nella salute 2021-2027 e prevede il potenziamento della dotazione organica della rete regionale attraverso l’assunzione a tempo determinato di personale del comparto sanitario e amministrativo.

In Molise è attivo un programma unico di screening oncologico per le tre patologie per le quali vi sono evidenze scientifiche di efficacia in termini di riduzione della mortalità causa-specifica. Dal 2003 sono attivi i programmi per il carcinoma della mammella e della cervice uterina, dal 2007 anche quello per la neoplasia del colon retto.