La regista molisana Lucia Magnifico al Torino Underground Cinefest

SANT’AGAPITO (IS) – Lucia Magnifico, regista di Sant’Agapito, in questo periodo è protagonista di un evento importante.
L’ultimo film di questa brillante cineasta molisana, girato interamente a Sant’Agapito, è stato infatti selezionato al Torino Underground Cinefest che si terrà dal 25 settembre al 4 ottobre e verrà proiettato in anteprima Nazionale il prossimo 1º ottobre.
Dunque mettiamo a conoscenza la cittadinanza di Isernia e del Molise di questo importante tributo di Lucia Magnifico al suo territorio di origine.