Ladri in trasferta in Abruzzo per rubare i portafogli alle anziane

LARINO – Ladri in trasferta dal Molise in Abruzzo per rubare i portafogli alle anziane mentre stavano facendo la spesa. Stamattina i carabinieri di Lanciano (Chieti), in collaborazione con quelli di Larino, hanno arrestato un 55enne e una 28enne per furto in concorso, mentre un 56enne è attualmente ricercato.

Sono almeno quattro i casi contestati alla banda, per un bottino di oltre 3.000 euro. Sono tutti accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito; attualmente si trovano ai domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia. A incastrarli sono state le immagini delle telecamere a circuito chiuso dei supermercati interessati, ma anche quelle installate in vari punti di Lanciano.