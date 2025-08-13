Larino: Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura”

Il 17 agosto in Piazza Duomo a Larino, concerto finale con Grazia Di Michele, Massimo Di Matteo e Macapea Band. Musica e Mediterraneo protagonisti

LARINO – La rassegna estiva “Tra Antiche Mura”, promossa da Fondazione Molise Cultura in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise e la Direzione Regionale Musei Molise, giunge al suo evento conclusivo. Domenica 17 agosto, alle ore 21:00, la suggestiva Piazza Duomo di Larino ospiterà il concerto “Melodie Mediterranee”, con Massimo Di Matteo + Macapea Band e l’ospite speciale Grazia Di Michele.

“Melodie Mediterranee” è uno spettacolo musicale originale, prodotto da ArteLive, ideato per celebrare e valorizzare le sonorità, le lingue, le storie e le profonde emozioni che legano i popoli del Mediterraneo. Il concerto si preannuncia come un affascinante viaggio tra cultura popolare e canzone d’autore. Sarà un intreccio coinvolgente di musiche originali, omaggi a grandi artisti italiani e duetti inediti, proposti da Massimo Di Matteo e la sua Macapea Band, con la partecipazione straordinaria di Grazia Di Michele, una delle cantautrici più raffinate e apprezzate della scena nazionale.

Massimo Di Matteo e la Macapea Band sono noti per la loro capacità di reinterpretare le sonorità del Sud Italia in chiave contemporanea, proponendo un repertorio coinvolgente che spazia tra funk, gipsy, soul, jazz e le radici della musica popolare. Grazia Di Michele, cantautrice, scrittrice e autrice teatrale, porterà sul palco alcune delle sue canzoni più iconiche, note per unire eleganza melodica, impegno civile e attenzione al mondo femminile, e si esibirà in duetti esclusivi con la band. Un’occasione imperdibile per chiudere in bellezza la rassegna “Tra Antiche Mura” con una serata all’insegna della grande musica e della cultura mediterranea, in una cornice storica di rara bellezza.