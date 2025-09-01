A Castel Volturno prende il festival “Tracce di luce” e si celebra la Festa di Sant’Egidio, ceh é il Santo del giorno

REGIONE – Oggi, lunedì 1 settembre, in Molise, si accende di arte e tradizione. Molisenews24.it ricorda che a Castel Volturno Tracce di Luce 2025 entra nel vivo con mostre, laboratori e concerti dedicati al pittore-eremita Charles Lucien Moulin. L’evento, in corso fino al 7 settembre, propone anche momenti di riflessione e escursioni nella natura molisana. In parallelo, si celebrano i festeggiamenti per la Festa di Sant’Egidio, patrono della comunità, con riti religiosi e tradizioni locali che rinsaldano il legame tra fede e territorio.

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 SETTEMBRE

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 7).

Festa di Sant’Egidio a Castelnuovo al Volturno.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 settembre

Tracce di Luce 2025: arte, musica e riflessione a Castelnuovo al Volturno (fino al 17).

3 settembre

Premio Fabrizio De André ad Isernia.

4 settembre

Sonika Art Fest a Campobasso.

Premio De Andrè, semifinale nazionale ad Isernia.