Laura D’Angelo al Sororanze Festival: Saffo e la voce delle donne

Il 13 novembre Laura D’Angelo racconta Saffo al Sororanze Festival di Chieti Scalo: poesia, ribellione e ispirazione femminile

CHIETI – L’autrice molisana Laura D’Angelo ospite al “Sororanze Festival”. Donne che raccontano donne, storie di ribellione, libertà e ispirazione. Il primo appuntamento della ricca rassegna diretta da Beniamino Cardines ci sarà giovedì 13 novembre, a partire dalle ore 17:00, presso la Biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo.

Laura D’Angelo si dedicherà a tratteggiare la figura di Saffo, poetessa greca che ha posto l’accento nel mondo lirico per la prima volta sull’amore, rispetto all’orizzonte valoriale proposto dall’epica e dalla lirica arcaica ionica.

Laura D’Angelo è studiosa di letteratura, filologa classica e poetessa. Docente a contratto presso l’Unimol, ha pubblicato articoli scientifici e raccolte poetiche, tra cui Cuore puro (Interno Libri, 2024,I ristampa 2025) e Poesia dell’assenza (Il Convivio Editore, 2023).Ha partecipato con Cuore puro ai Festival letterari nazionali “Dialoghi di carta” (Cagliari, 18-19 settembre 2025), “7sere, 7piazze, 7 libri” (Perdasdefogu, 8 agosto 2025), “Le parole che restano” (Terni, 8 marzo 2025) e con Sua maestà di un amore all’Aut Aut Festival (Termoli, 21 agosto 21);Ha recentemente firmato la prefazione al volume di Enrico Grandesso, Gli altri vedono il clown (Campanotto Editore, 2025) e alla raccolta poetica di Daniel D. Marin e Ofelia Prodan, Epistole sarde (Il Convivio Editore, 2025). Suoi studi sono citati in documentari come “Giappone- Abruzzo: le connessioni nascoste” (Monti, Ambrosini, s.r.l., 2024) disponibile a breve su Amazon Prime Video, in atti di convegni e volumi collettanei.

Il Sororanze Festival è una rete di spazi e persone volto a valorizzare i talenti femminili e le storie che ruotano attorno alle grandi donne della storia, dell’arte e della letteratura. Un progetto promosso da WWTS/World Woman Talent System Abruzzo e organizzato da

Bibliodrammatica aps, con la direzione artistica di Beniamino Cardines. Con il patrocinio della Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Chieti e Comune di Loreto Aprutino.