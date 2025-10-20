Loto Link Festival 2025: teatro d’autore in Molise

Con “Il Loto Link Festival 2025” un viaggio poetico e visionario al Teatro del Loto di Ferrazzano, sotto il motto ‘Col sole in poppa!’

FERRAZZANO (CB) – Il Teatro del Loto continua a solcare le acque della scena culturale molisana con il Loto Link Festival Duemilaventicinque, un cartellone che è insieme viaggio, rito e visione. Sotto il motto evocativo “Col sole in poppa!”, la direzione artistica di Stefano Sabelli guida una rotta teatrale che attraversa l’autunno e l’inverno con sei appuntamenti intensi, poetici e profondamente radicati nel presente.

Dopo il successo dello scorso 4 ottobre con Postremos, scritto e diretto da Enzo Di Sabelli e Bianca Mastromonaco e del 18 ottobre coni Sette bambine ebree di Caryl Churchill, per la regia di Enzo Aronica, si prosegue il 31 ottobre con Novecento di Alessandro Baricco, portato in scena da Emanuele Morgese. Un monologo che è già mito, un viaggio immobile sul pianoforte di un transatlantico, dove la musica diventa destino.

L’8 novembre si apre il sipario su Cappuccetto Rosso Kamishibai, una rilettura visiva e narrativa della celebre fiaba, diretta da Gerda Bellante e Giuseppe Ferrise. Il 22 novembre, Bellante torna con I cioccolatini di Olga, un racconto teatrale che mescola dolcezza e disincanto.

Chiude il festival il 6 dicembre Fringo, diretto e interpretato da Xiuhilton Dulé, in un’esplorazione ironica e surreale dell’identità e del linguaggio.

Il Loto Link Festival non è solo una rassegna: è un invito a navigare insieme, a lasciarsi attraversare da storie che parlano al cuore e alla coscienza. Con il sostegno di Regione Molise, Turismo è Cultura e Fondazione Molise Cultura, il Teatro del Loto si conferma crocevia di creatività e resistenza poetica.

Biglietti e informazioni disponibili sul sito ufficiale del Teatro del Loto e sui canali social. Per chi cerca il teatro come esperienza, come incontro, come rituale: la rotta è tracciata. Col sole in poppa.