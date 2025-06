ISERNIA – Molise in festa con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, tre ambi e un terno sono valsi 47.500 euro a un giocatore di Isernia, con la vincita centrata in viale Tre Marzo 1970. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 605,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.