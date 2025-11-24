Lotto, vincita da 22.500 euro a Termoli: terno sulla ruota di Roma

A Termoli un giocatore del Lotto vince 22.500 euro con un terno sulla ruota di Roma. Premi totali 7,7 milioni
TERMOLI – Grande festa in Molise grazie al Lotto. Nell’estrazione di sabato 22 novembre, un fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Roma, con una giocata da 5 euro effettuata in un punto vendita di Via dei Pioppi a Termoli, portando a casa una vincita da 22.500 euro.
Secondo quanto riportato da Agipronews, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, portando il totale delle vincite da inizio 2025 a 1,16 miliardi di euro.