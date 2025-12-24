L’Università del Molise scommette sul green, con fotovoltaico emissioni di anidride carbonica ridotte di 100 tonnellate

CAMPOBASSO – Riduzione delle emissioni di anidride carbonica superiore alle 100 tonnellate, 20mila euro risparmiati. Sono i risultati dell’effetto green e del ritorno economico registrati dall’attivazione, a oggi, di due impianti fotovoltaici installati dall’Università del Molise. Primi numeri e primi bilanci dell’importante investimento in energia pulita che l’ateneo ha voluto effettuare con la realizzazione dei due impianti sul 2/o e 3/o edificio polifunzionale, all’interno del Campus universitario Vazzieri di Campobasso, attivi da settembre.

Entrambi i progetti sono stati inseriti all’interno di una politica generale portata avanti dall’ateneo e accompagnata, sostenuta e rafforzata dal rettore Giuseppe Vanoli, “con il presupposto centrale di razionalizzare il consumo delle risorse primarie, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e la produzione di energia da fonti rinnovabili, ambiti che costituiscono una priorità strategica e programmatica dell’attuale governance accademica”.