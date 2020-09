Lupara, dotazione scuolabus: l’appello del Sindacato Operai Autorganizzati

LUPARA – Il Soa Sindacato Operai Autorganizzati é vicino alla lotta dei genitori di Lupara a causa dell’assenza di idoneo trasporto scolastico con conseguente richiesta di dotazione scuolabus. Si legge di seguito nella nota:

“Sono bambini e ragazzi precisamente 22 della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel Comune di Lupara, provincia di Campobasso, iscritti presso l’Istituto Omincomprensivo Statale di Casacalenda (CB), non avendo la scuola in paese tutti i giorni i genitori sono costretti ad accompagnare i figli con la macchina nel comune di Casacalenda per il diritto allo studio , l’alternativa é solo un bus di linea dove viaggiano lavoratori pendolari ecc…

Bambini e ragazzi quindi a partire dai 6 anni senza scuolabus, una situazione vergognosa , una storia assurda del nostro Molise, penalizzato il diritto allo studio e in tempi di covid ancora piu’ pericoloso per la salute e la sicurezza degli studenti. Siamo in contatto con i genitori che ci hanno informato della vicenda, continueremo fianco a fianco questa battaglia fino alla risoluzione della problematica, intanto lunedì 28 Settembre 2020 per protesta e per difficolta’ oggettive i bambini e i ragazzi non andranno a scuola accompagnati con le macchine dai loro genitori ma saranno presenti dalle ore 9,00 insieme nella piazza centrale del paese. Scuolabus subito!”.