Mafalda, presentazione del libro “La vite e il vino. Una storia enologica del Molise”

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume: incontro con l’autore Sebastiano Di Maria il 25 marzo

MAFALDA – Un pomeriggio dedicato alla cultura, alla storia del territorio e alla tradizione vitivinicola molisana. Mercoledì 25 marzo, alle 17:30, la Sala Consiliare del Municipio di Mafalda ospiterà la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino. Una storia enologica del Molise”, un’opera che approfondisce l’evoluzione della produzione vinicola regionale e il suo legame con la comunità.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Egidio Riccioni e di Massimo Di Stefano, fondatore del Cenacolo Culturale “Terra Mia”, realtà da sempre impegnata nella valorizzazione delle radici locali. A moderare il dibattito sarà il sociologo Orazio Di Stefano, che guiderà il pubblico attraverso i temi centrali del libro.

La presentazione del volume sarà affidata a Rossano Pazzagli, docente dell’Università del Molise, che illustrerà il percorso storico e culturale ricostruito nel testo, mettendo in luce il ruolo della viticoltura come elemento identitario e motore di sviluppo per l’intera regione.

A seguire, il dibattito con l’autore, Sebastiano Di Maria, offrirà l’occasione per approfondire aneddoti, ricerche e prospettive future del settore enologico molisano, in un dialogo aperto con cittadini, appassionati e operatori del territorio.

Un appuntamento che unisce divulgazione, memoria e valorizzazione delle eccellenze locali, confermando Mafalda come luogo attento alla promozione culturale e alla narrazione delle proprie radici.