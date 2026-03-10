Mostre, cinema e cultura: Impressionismo al GIL, “Ritorno in Molise”, Zehra Doğan al MACTE e il thriller Grand Ciel all’Alphaville
REGIONE – Oggi, martedì 10 marzo. giornata ricchissima di appuntamenti culturali tra Campobasso e Termoli. Molisenews24.it ricorda che al Palazzo GIL prosegue la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, mentre nell’atrio della Provincia resta visitabile “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso fotografico che racconta identità e memoria del territorio. Al MACTE di Termoli continua invece “Io, Testimone”, la potente esposizione di Zehra Doğan. Per chi preferisce il cinema, il Cinema Alphaville propone il thriller Grand Ciel.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 10 MARZO
Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 marzo
Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso
12 marzo
Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)
13 marzo
Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe
14 marzo
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
15 marzo
“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
21 marzo
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto