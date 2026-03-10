Eventi Molise 10 marzo 2026: tra mostre, cinema e cultura

Mostre, cinema e cultura: Impressionismo al GIL, “Ritorno in Molise”, Zehra Doğan al MACTE e il thriller Grand Ciel all’Alphaville

impressionismo campobasso 2025-2026

REGIONE – Oggi, martedì 10 marzo. giornata ricchissima di appuntamenti culturali tra Campobasso e Termoli. Molisenews24.it ricorda che al Palazzo GIL prosegue la grande mostra dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, mentre nell’atrio della Provincia resta visitabile “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”, un percorso fotografico che racconta identità e memoria del territorio. Al MACTE di Termoli continua invece “Io, Testimone”, la potente esposizione di Zehra Doğan. Per chi preferisce il cinema, il Cinema Alphaville propone il thriller Grand Ciel.

MOSTRE

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 12 marzo al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 MARZO

Al Cinema Alphaville di Campobasso il thriller “Grand Ciel”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 marzo

Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi riportano “Enoch Arden” al Teatro Savoia di Campobasso

12 marzo

Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)

13 marzo

Carnevale Europeo delle Maschere Zoomorfe

14 marzo

Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle

15 marzo

“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

