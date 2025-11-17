Maltempo in arrivo sul Molise, allerta gialla martedì 18 novembre

CAMPOBASSO – Il maltempo che in queste ore sta insistendo in alcune regioni del centro-nord si sposta verso sud interessando anche il Molise. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino con criticità gialla per martedì 18 novembre.

Sull’intero territorio sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori centro-occidentali. Le temperature massime saranno in sensibile calo, senza variazioni di rilievo le minime, i venti forti sud occidentali, con raffiche di burrasca lungo i rilievi, e il mare da molto mosso ad agitato.