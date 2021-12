Maltempo Molise: venti di burrasca e allerta gialla per domenica 12 dicembre

CAMPOBASSO – Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione civile. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, domenica 12 dicembre, il persistere di venti da burrasca a burrasca forte nord-orientali su Abruzzo e Molise. Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domenica allerta gialla in Molise e anche in altre 8 regioni: Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.