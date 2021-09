Mara Carfagna a Isernia: “Forza Italia ha messo in campo un’ottima squadra a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli”

ISERNIA – La ministra per il Sud, Mara Carfagna, è arrivata oggi in Molise per alcune visite istituzionali. La prima tappa è stata ad Isernia, dove si votera’ il 3 e 4 ottobre per il rinnovo del consiglio comunale.

Carfagna ha detto che “qui, come in tutte le altre città, c’è bisogno di una guida autorevole e competente. I sindaci saranno un tassello fondamentale per la realizzazione dei progetti del Pnrr”.

E ha concluso: “Forza Italia ha messo in campo un’ottima squadra a sostegno del candidato sindaco Gabriele Melogli”.