Master FIB Molise 2025: trionfi e fair play al Bocciodromo di Campobasso

Celebrati i migliori atleti molisani della stagione boccistica 2025. Passione, giovani e donne protagonisti al Master FIB Molise

CAMPOBASSO – Il Master FIB Molise 2025 ha confermato ancora una volta la sua centralità nel panorama boccistico regionale, offrendo una giornata di sport autentico, emozioni e fair play.

La manifestazione, disputata al Bocciodromo Comunale di Campobasso e organizzata dal Comitato regionale Molise della Federazione Italiana Bocce, ha messo di fronte i migliori atleti delle varie categorie che si sono distinti durante la stagione sportiva 2025, sulla base delle classifiche generali a conclusione del calendario gare.

Le classifiche del Master FIB Molise 2025 – Categoria A: 1° Vincenzo Iengo (Comunale Oratino), 2° Franco Colavecchia (Bocciodromo Comunale Campobasso), 3° Carmelo Arietano (Bocciodromo Comunale Campobasso), 4° Michele D’Elia (Monforte Campobasso).

Categoria B: 1° Berardino Pistilli (La Torre Vinchiaturo), 2° Maurizio Iacobucci (La Torre Vinchiaturo), 3° Corrado Puzo (La Torre Vinchiaturo), 4° Antonio Verdone (La Torre Vinchiaturo).

Categoria C: 1° Giuliano D’Alessandro (Morgione Ripalimosani), 2° Donato Cercia (Madonna delle Grazie Termoli), 3° Clemente Di Bartolomeo (Frosolonese), 4° Nicola Tudino (Morgione Ripalimosani).

Categoria D: 1° Marco Di Carlo (Madonna delle Grazie Termoli), 2° Carmine Iapalucci (Riccese Riccia), 3° Moreno Iannetta (La Torre Vinchiaturo), 4° Giuseppe Ciocca (Riccese Riccia).

Categoria C Femminile: 1° Grazia Lanzillo (La Torre Vinchiaturo), 2° Patrizia Melideo (La Torre Vinchiaturo), 3° Fernanda Ricciuti (La Torre Vinchiaturo).

Categoria D Femminile: 1° Alessandra Palladino (Bocciodromo Comunale Campobasso), 2° Colomba Tortorelli (AVIS Campobasso).

Under 18 – Tiro di Precisione: 1° Christian Gioia (Riccese Riccia), 2° Marco Lattanzio (AVIS Campobasso), 3° Biagio Saverio Iacobucci (AVIS Campobasso).

Under 15 – Tiro di Precisione: 1° Tommaso Barrea (AVIS Campobasso), 2° Federico Rosa (AVIS Campobasso), 3° Anthony Simiele (AVIS Campobasso), 4° Simone Antoniani (AVIS Campobasso).

Un appuntamento ormai tradizionale, che rappresenta il giusto coronamento di un anno di impegno, costanza e risultati da parte di società e giocatori di tutta la regione.

“Il Master FIB Molise è la celebrazione di un movimento che continua a crescere sotto il segno della passione, della correttezza e del rispetto reciproco – il commento del Presidente Giuseppe Formato – Questo evento non è soltanto una vetrina per i migliori atleti, ma anche un momento di sintesi del lavoro svolto da società, tecnici e dirigenti durante tutto l’anno sportivo. Mi complimento con tutti i partecipanti, con i vincitori e con chi ha reso possibile questa edizione, che conferma come le bocce in Molise rappresentino un modello di sport autentico e aggregante”.

“Un’edizione, quella 2025, che ha ribadito la forza e la compattezza del movimento boccistico molisano, proiettato verso nuovi obiettivi e sempre più attento alla valorizzazione dei giovani e delle categorie femminili. Complimenti a tutti i protagonisti che hanno onorato corsie e fair play in una manifestazione di grande prestigio”, ha concluso il Presidente Giuseppe Formato, il quale ha dato appuntamento nelle prossime settimane per le premiazioni di società, atleti e tecnici che si sono distinti nel corso del 2025.