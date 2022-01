“Scrivo dunque sono”, masterclass di scrittura creativa a Campobasso

CAMPOBASSO – L’Associazione culturale InForesta di Campobasso sta organizzando un evento estremamente interessante per la comunità di aspiranti scrittori e amanti della letteratura: una Masterclass di scrittura creativa tenuta dalla professoressa Simonetta Tassinari, autrice di decine di testi letterari e saggistici editi dalle più note case editrici italiane. Un’occasione unica per il Molise, che permetterà agli allievi di accedere ai segreti del mestiere di scrittore veicolati dal grande carisma dell’autrice e dal fascino affabulatorio della sua competenza di insegnante.

Il corso consta di 6 lezioni a cadenza bisettimanale che tratteranno tutti gli step del processo di creazione di un libro:

Lunedì 31 gennaio 2022 Scrivere un incipit

Lunedì 14 febbraio 2022 Impostare la voce narrante

Lunedì 28 febbraio 2022 Introdurre un personaggio

Lunedì 14 marzo 2022 Progettare un piano dell’opera

Lunedì 28 marzo 2022 Padroneggiare le tecniche narrative

Lunedì 11 aprile 2022 Organizzare il finale perfetto

Le lezioni si terranno in presenza presso la sede di Inforesta a Campobasso, ma sarà garantita ai corsisti la possibilità di seguire anche online, l’intero corso o all’occorrenza. Il numero dei corsisti è rigidamente limitato a 15 unità per garantire la sicurezza e per consentire alla professoressa Tassinari di seguire gli allievi negli esercizi di scrittura assegnati. Le iscrizioni saranno chiuse non appena sarà raggiunto il numero massimo di iscritti.

Per info e prenotazioni 392.8137940