Medicina: Unimol, dal 13 al 22 aprile prima fase Tolc-Med

CAMPOBASSO – Al via dal 13 al 22 aprile all’Università del Molise la prima fase del ‘Tolc-Med’ per i candidati che hanno confermato l’iscrizione per partecipare alla selezione per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. Possono partecipare solo quelli in possesso del titolo di scuola secondaria superiore o che lo conseguiranno negli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Devono presentarsi presso il laboratorio del Data Center di Ateneo, all’interno del campus universitario di Vazzieri, nel giorno e nell’orario indicati nella ricevuta di avvenuto pagamento e iscrizione scaricabile dall’area riservata del portale Cisia. I candidati potranno accedere alla sede di svolgimento dall’ingresso situato su viale Manzoni di fronte alla Biblioteca di Ateneo.