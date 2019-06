Meteo Molise, le previsioni del tempo per il fine settimana

AGNONE – La nostra penisola risulta ancora interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che, nelle prossime ore e nel fine settimana, continuerà a garantire condizioni di tempo stabile su gran parte delle nostre regioni, in particolare al centro-sud, dove è previsto un ulteriore aumento delle temperature, specie nei valori massimi, anche se non mancheranno annuvolamenti, specie sulla Sardegna e sulle regioni centrali, ma senza fenomeni di rilievo.

Continuerà ad essere presente, inoltre, polvere/sabbia in sospensione in quota che favorirà una colorazione biancastra del cielo e, se da un lato le temperature subiranno un ulteriore aumento, lungo le aree costiere di Marche, Abruzzo e Molise i valori risulteranno decisamente più bassi rispetto alle restanti zone, grazie alla presenza delle brezze marine che, tuttavia, determineranno un ulteriore aumento delle temperature e la formazione di strati nebbiosi in prossimità del suolo, in particolare lungo le coste e sulle zone collinari prossime alla costa.

Nella giornata di domenica 9 giugno, inoltre, non si escludono annuvolamenti sulle zone interne e montuose, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibilità di occasionali precipitazioni, in attenuazione in serata e in nottata, mentre nei primi giorni della prossima settimana assisteremo ad un temporaneo cedimento dell’alta pressione sulle regioni settentrionali che potrebbe provocare un temporaneo aumento dell’instabilità anche sulle regioni centrali.

Sul Molise si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti (nubi medio-alte e stratificate con polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota) nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo o con occasionali piovaschi sparsi, misti a sabbia. Foschie dense lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, alternate ad ampie schiarite, tuttavia i tassi di umidità tenderanno ulteriormente ad aumentare lungo i litorali.

Temperature: In ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi, prossimi ai +30°C sulle zone collinari e nelle principali valli. Temperature meno elevate lungo la fascia costiera dove, tuttavia, i tassi di umidità tenderanno ulteriormente ad aumentare.

Venti: Deboli dai quadranti orientali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera; occidentali sulle zone interne e montuose con occasionali rinforzi sui rilievi.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.